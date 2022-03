Um cachorro ficou com a cabeça presa no muro de uma casa e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Bom Despacho na segunda-feira (28).

Segundo a corporação, a proprietária do animal foi quem pediu o socorro. Ela contou para os bombeiros que ouviu o cão latir várias vezes seguidas e que quando foi verificar o que havia ocorrido o encontrou com a cabeça presa dentro de um cano no muro.

Ainda segundo os bombeiros, a mulher, que não teve a idade divulgada, tentou retirar o animal antes, mas não conseguiu. No local, os militares identificaram que para retirar o bicho sem o machucar seria necessário quebrar um pedaço do muro.

Após o muro ter sido quebrado, os bombeiros utilizaram uma serrinha para cortar o cano e desprender o cachorro. O animal não estava ferido e ficou sob os cuidados da dona.