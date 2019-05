Seu nome é Ping Pong e ele é aclamado como um herói: um cão salvou a vida de um bebê enterrado por sua mãe, uma adolescente, em um campo no nordeste da Tailândia, segundo informou a polícia local neste sábado (18).

O recém-nascido foi enterrado sob uma camada de lixo perto de uma fazenda no distrito de Chumpuang, na província de Nakhon Ratchasima, mas foi encontrado por Ping Pong no mesmo dia, 15 de maio.

O cão começou a cavar o chão e latir, alertando seu proprietário, que se juntou a ele no local.

“Acho que o cachorro o encontrou logo depois que sua mãe o enterrou”, declarou à AFP o policial Panuvat Udkam, acrescentando que o menino, internado no hospital, está em bom estado de saúde.

A mãe, de 15 anos, está sendo processada por tentativa de homicídio e abandono de incapaz.

Ela é suspeita de querer se livrar da criança por medo de que seus pais ficassem com raiva dela, de acordo com o policial.

“Então, depois de dar à luz sozinha, ela o enterrou”, relatou.

A imprensa local se animou com essa história, e as redes sociais tailandesas elogiaram a ação de Ping Pong: o cachorro é o “melhor amigo” do homem, resumiu um internauta do Facebook.