A Prefeitura, por meio da Secretaria de Gestão Ambiental, está realizando uma capina elétrica em ruas de Formiga. O serviço já foi feito em quatro regiões da cidade, denominadas rotas. Na próxima semana, avançará mais uma: a rota 5.

A partir de segunda-feira (4), os trabalhos serão feitos nos bairros Jardim Montanhês, Ouro Branco, Ouro Verde e Rosa Mística. A capina, que concilia tecnologia com sustentabilidade, está sendo feita pela empresa Minas – Controle Profissional de Pragas Ltda-ME, vencedora de licitação.

Um dia antes dos trabalhos, um carro de som transitará pela via que receberá a capina para avisar aos moradores. No dia do trabalho, um assistente também vai à rua pedir aos motoristas para retirarem seus veículos do caminho onde a máquina passará.