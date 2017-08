As capinhas chamativas de iPhone, principalmente as com glitter, podem trazer sérios riscos à saúde. Isso porque, de acordo com uma entidade internacional de defesa do consumidor, o líquido brilhante contido nas proteções para smartphones podem causar queimaduras se estiverem em contato com a pele.

De acordo com dados reportados a US ConsumerProductSafetyCommission (CPSC), em todo o mundo, 24 casos de queimaduras ligadas ao material foram reportados, segundo a USConsumer. A empresa fabricante dos acessórios está recolhendo milhares deles por conta disso.

Ao menos uma vítima de queimadura ficou com “cicatriz permanente” e outra “relatou queimaduras químicas e inchaço na perna, rosto, pescoço, tórax, parte superior do corpo e mãos”. As capas recolhidas foram produzidas por uma companhia chamada MixBin, embora muitas delas tenham sido vendidas sob marcas populares como Victoria’sSecret e ToryBurch.