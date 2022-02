Geólogos de Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade Federal de Goiás (UFG) começaram nessa quarta-feira (9) a fazer um mapeamento de risco na região dos cânions em Capitólio, onde no mês passado, uma rocha se desprendeu e matou 10 pessoas em uma embarcação. É a primeira vez que a região do Lago de Furnas passa por um estudo como este.

Na terça-feira (8), o município, em parceria com o Governo de Minas e várias entidades, lançou o programa “Reviva Capitólio – Viva o Mar de Minas” com intuito de resgatar com segurança as atividades turísticas da região, que sofre com a queda no setor, que é o principal gerador de emprego e renda das cidades às margens do lago.

Segundo os geólogos, são duas frentes de trabalho. Pela água, uma equipe de especialistas mapeia os riscos na região dos cânions em Capitólio e do alto, outra equipe de alpinistas escala as pedras para fazer a avaliação. O estudo começou nesta semana e deve ser concluído em até 60 dias.

Na época da tragédia, o Lago de Furnas estava aproximadamente 4 metros mais baixo do que está agora e, segundo geólogos, isso pode ter interferido no rompimento da rocha. Recentemente, há 6 dias, o lago atingiu a cota mínima de 762 metros, que era esperada por anos, o que aumentou o nível da água em cerca de 5 metros.

“O baixo nível da água na ocasião, pode ter interferido sim. A partir do momento que há uma exposição da superfície, existe em consequência, maior desgaste da rocha”, explicou o geólogo da Unesp, Fábio Augusto Alves.

O especialista também explicou que na ocasião do acidente chovia muito na região e, com isso, a cachoeira próxima ao local aumentou consideravelmente de volume e formou uma espécie de refluxo de água, que pode ter aumentado as fraturas na base dos paredões.

“Como disse, o baixo nível do Lago, associado com a quantidade de água de chuva naqueles dias, podem ter gerado o tombamento, uma vez que, a cachoeira em grande volume provoca um processo de circulação em baixo da água, algo como um refluxo, e isso também pode ter causado uma erosão na base do bloco rochoso”, explicou

O Lago de Furnas tem aproximadamente 1.440 quilômetros quadrados de extensão. São mais de 10 pontos turísticos na represa. Dois, incluindo o local da tragédia, seguem interditados até que haja segurança para liberação do acesso.

“Nessa avaliação a agente analisa as estruturas da rocha e o comportamento geotécnico perante um possível movimento do bloco, seja na forma de tombamento ou queda. A partir do que já vimos, boa parte da região tem um alto perigo e diante disso, vamos propor intervenções de um plano de uso que minimize o risco de pessoas no percurso turístico. Vamos propor monitoramento e pontos de contenção, estruturas que segurem determinados blocos em situação de maior perigo”, pontuou Fábio.

“Importante ressaltarmos que risco zero não existe na natureza, isso ninguém vai garantir. O que tem que haver é a consciência de que a exposição das pessoas a um possível evento seja a menor possível”, finalizou o geólogo.

Relembre a tragédia

O acidente ocorreu no início da tarde de um sábado no Lago de Furnas, quando um grupo 10 turistas, a maioria da mesma família, alugou uma lancha para percorrer a região que é rodeada por imensos paredões rochosos. Em um momento de descontração, em que rotineiramente as embarcações ficavam paradas para que as pessoas desfrutassem das paisagens, uma das rochas se desprendeu e atingiu a lancha. Algumas pessoas que perceberam o que ia ocorrer chegaram a tentar avisar aos gritos.

Queda da rocha

O piloto da lancha e também uma das vítimas, Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, estava na embarcação com seis pessoas da mesma família, outro marinheiro e um casal de namorados.

O passeio familiar, que reuniu pessoas de vários locais, foi programado para ser um dia de descontração, já que eles não se viam desde o Natal, segundo Alessandra Barbosa, sobrinha das vítimas. Todos eles tinham costume de visitar os famosos cânions do Lago de Furnas, exceto o casal de namorados, que fazia o passeio pela primeira vez.

Por lá, as paisagens são deslumbrantes. Por causa do barulho dos motores das embarcações, que são muitas, a movimentação da água, somado ao ruído de turistas e quedas d’água, só mesmo os olhos ficam atentos. Pouco se escuta.

Buscas pelas vítimas

Desde o acidente, ocorrido entre 12h e 13h de sábado, o Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil, iniciaram as buscas pelas vítimas. Oito corpos foram localizados no mesmo dia do acidente. Os dois últimos foram encontrados na segunda-feira (9).

Ao todo, 12 mergulhadores e oito bombeiros trabalharam durante as buscas em Capitólio que foram realizadas até o dia 11 de janeiro, quando foi definido, entre a Polícia Civil e os militares, a suspensão das buscas pelos fragmentos.

Fonte: G1