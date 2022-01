“Ao mesmo tempo em que está difícil, eu estou muito feliz, muito grata. Porque eu acho que – acho, não, tenho certeza – que a gente renasceu. É um misto de sentimentos, mas é muita gratidão de poder estar aqui. Os ferimentos não são nada perto do que a gente passou. Foi um pesadelo, mas passou. E a gente vai levando um dia de cada vez e agradecendo a todo mundo, por Deus, por a gente poder estar aqui vivos”.

O desabafo é da fotógrafa Ana Costa, de 49 anos, uma das sobreviventes da queda do paredão em Capitólio. Com braço quebrado e curativos, às vésperas de a tragédia completar uma semana, ela carrega no corpo as marcas do acidente.

A fotógrafa, que estava com a família em uma das lanchas que afundaram após a queda do paredão no último sábado (8), foi uma das três pessoas ouvidas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (14) em Belo Horizonte. Ao todo, 17 depoimentos já foram realizados.

“Eu acho que o que a gente tem que pensar é daqui para frente. Tem que ver quais as medidas de segurança que têm que ser tomadas, manter uma distância maior dos paredões, colocar obrigatoriedade do uso do colete salva-vidas para todos, porque os coletes com certeza salvaram as crianças. Tem que pensar daqui para frente, mas eu acredito que tenha sido uma fatalidade”, disse ela.