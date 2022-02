Um estudo sobre a segurança dos cânions está previsto para começar na próxima segunda-feira (7) em Capitólio. O prefeito Cristiano Geraldo da Silva (PP) explicou ao portal g1 que o trabalho faz parte do plano de ação “Reviva Capitólio – Viva o Mar de Minas”, previsto para ser lançado na terça-feira (8), quando completa um mês da tragédia.

“No primeiro momento será feito o estudo nos cânions e depois abrangendo os demais pontos turísticos dentro do lago. O objetivo deste diagnóstico é um mapeamento de risco e a melhoria no planejamento e adequação das normas do turismo, principalmente, o turismo náutico da região”, afirmou o prefeito.

Um dos cânions atingiu 4 embarcações, com pelo menos 34 pessoas. Na ocasião, 10 banhistas que estavam na lancha de nome “Jesus” morreram e 20 que estavam em outras embarcações ficaram feridas. Um vídeo mostra o momento em que um dos cânions atinge as lanchas.

‘Reviva Capitólio – Viva o Mar de Minas’

De acordo com Cristiano, desde o dia em que ocorreu a tragédia as prefeituras da região, Secretaria Estadual do Turismo, Associações Turísticas, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar (PM) e outros órgãos se uniram e criaram o plano de ação “Reviva Capitólio – Viva o Mar de Minas”.

O programa tem diversas frentes de trabalho e visa fomentar a segurança do turismo não só em Capitólio, mas em toda a região náutica. Outros detalhes serão informados durante o lançamento do programa na terça-feira (8).

Um mês da tragédia; o que se sabe

No dia 8 de janeiro um paredão de pedra se desprendeu dos cânions e atingiu embarcações que passeavam nas proximidades do local conhecido como “espelho” no Lago de Furnas. O acidente resultou na morte de 10 pessoas e outras 20 sofreram ferimentos.

As pessoas que morreram são:

Julio Borges Antunes, 68 anos, natural de Alpinópolis (MG). Sepultado em São José da Barra.

Maycon Douglas de Osti, 24 anos, nascido em Campinas. Sepultado em Sumaré

Camila da Silva Machado, 18 anos, nascida em Paulínia. Sepultada em Sumaré.

Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, natural de Anhumas. Sepultado em Serrania.

Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, natural de Itaú de Minas. Sepultada em Serrania.

Geovany Teixeira da Silva, 37 anos, natural de Itaú de Minas. Sepultado em Serrania.

Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas. Sepultado em Serrania.

Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, nascido em Passos. Sepultado em São José da Barra.

Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, nascido em Betim (MG). Ele era o piloto da lancha.

Carmem Pinheiro da Silva, de 43 anos, natural de Cajamar (SP).

Marlene e Sebastião eram casados. Eles eram pais de Geovany Teixeira, que era pai de Geovany Gabriel. Carmem era esposa de Geovany Teixeira e mãe de Camila. Esta última era namorada de Maycon. Julio era amigo da família.

Investigação MP e Polícia Civil

Após o acidente a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a queda do paredão. Dentro do curso das investigações, uma equipe de peritos da Polícia Civil, especialistas em geologia e um perito da Polícia Federal, estiveram na cidade no dia 15 de janeiro.

No dia 17 de janeiro, as embarcações envolvidas no acidente passaram por perícia. Na ocasião, a Polícia Civil contou que 20 pessoas já haviam sido ouvidas. Nesta sexta-feira (4), o g1 entrou em contato com a Polícia Civil para saber o resultado da perícia e andamento das investigações. Até a última atualização a reportagem não obteve retorno.

Em entrevista anterior ao g1, o delegado que preside as investigações, Marcos Pimenta, afirmou que os trabalhos de apuração serão pautados na ciência e, por isso, polícia tem buscado apoio de especialistas.

“O foco agora não é procurar culpados e, sim, respostas para que se evite, se for possível, que outras placas caiam”, disse. Ele afirmou que será investigado se houve alguma ação que provocou a aceleração da ruptura da rocha e, caso isso tenha ocorrido, ao fim do inquérito haverá indiciamento. Mas, para Pimenta, é cedo para apontar eventuais responsabilidades”, explicou.

Paralelo aos trabalhos da Polícia Civil, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) também abriu um inquérito sobre a queda do paredão. O MP quer apurar se havia sinalização no lugar do acidente e mapeamento e fiscalização nas áreas de risco. O trabalho segue em andamento.

