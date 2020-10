O município de Capitólio divulgou o decreto 391/20 flexibilizando a circulação de ônibus de turismo e liberando o funcionamento do comércio não essencial.



No documento de sexta-feira (23), consta que a alteração é baseada na evolução dos indicadores epidemiológicos do Município que apresentaram queda de 50% dos seus valores médios nas duas últimas semanas e também em decorrência da macrorregião ao qual pertence ter evoluído para a Onda Verde do Plano Minas Consciente.



Com o novo decreto, os ônibus de turismo ficam liberados até o limite diário de 50 veículos por dia, que deverão solicitar um cadastro e autorização pelo site do município.



O comércio não essencial poderá funcionar em seus horários e dias habituais, os meios de hospedagem poderão funcionar com sua capacidade normal de atendimento.



Os restaurantes e meio de hospedagens poderão utilizar do auto-serviço, desde que controlem o acesso ao local, organizando o fluxo das pessoas, que deverão obrigatoriamente usar máscara, aplicar álcool gel nas mãos antes de servir ou usar luva descartável.



As festa particulares deverão obedecer o limite de 80 pessoas presentes, mantendo-se todos os cuidados e protocolos indicados.



Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Municipal de Saúde, o município já registrou 76 casos e três óbitos pela doença.



Fonte: Jornal 104 FM

