Um idoso de 74 anos foi multado em R$313.542,63 pela Polícia Militar Ambiental nesta quarta-feira (24) por manter pássaros da fauna silvestre em cativeiro em Capitólio.

De acordo com a Polícia Ambiental, após uma denúncia anônima, militares se deslocaram para o bairro Escarpas do Lago e, no local indicado, ficou constatado que eram mantidos em cativeiro 33 pássaros da fauna silvestre brasileira, como sabiá, curiós, bicudos, trinca-ferros e pássaro preto.

As aves tinham anilha de identificação, porém, em local diferente da autorização do órgão ambiental competente e a lista de criador passeriforme desatualizada.