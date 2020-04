O prefeito de Capitólio, José Eduardo Vallory, confirmou na tarde desta sexta-feira (24) a primeira morte na cidade com resultado positivo para Covid-19.

De acordo com informações da rádio 104 FM, a vítima é um homem de 61 anos, morador da cidade. Ele faleceu na tarde desta sexta, na Santa Casa de Misericórdia de Passos.

O paciente estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 26 de março e era monitorado pelo setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde.

De acordo com o prefeito, o homem será sepultado no município, sem velório, somente com a presença de familiares.