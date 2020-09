A cidade de Capitólio ficou lotada de turistas neste fim de semana prolongado com o feriado desta segunda-feira (7). Em imagens postadas nas redes sociais é possível ver aglomerações de pessoas em embarcações no Lago de Furnas e também congestionamentos quilométricos na entrada da cidade.

Por causa da Covid-19, um decreto municipal proíbe aglomerações e pede que os turistas usem máscaras e os estabelecimentos comerciais devem disponibilizar álcool em gel 70%.

Pelas redes sociais, os internautas se revoltaram com as imagens e questionaram se já havia sido liberada a vacina só em Capitólio. As imagens mostram as pessoas sem uso de máscaras e aglomeradas tanto em embarcações quanto fazendo churrascos em áreas comuns.

O prefeito da cidade José Eduardo Vallory (PT) estima que Capitólio tenha recebido de 8 a 10 mil turistas entre sábado (5) e esta segunda. “Realmente a cidade está com um movimento atípico. Acredito que as pessoas estavam há muito tempo de quarentena e agora vieram para cá, como um desafogo. Nós hotéis estamos permitindo apenas 50% da capacidade e eles estão cumprindo. Todos eles ficaram sem vagas, ou seja com 50% da ocupação. O problema é que muita gente vem para cá para casas privadas e acaba tendo muitos turistas”, explicou o prefeito.