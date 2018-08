Neste final de semana, foi realizado o Encontro Mundial Capoeira Gerais. O evento contou com representantes e capoeiristas de filiais de mais de 15 países como Colômbia, Japão, Suíça, Estados Unidos e Peru, no Clube Náutico Formiguense.

O presidente do Grupo Capoeira Gerais, mestre Mão Branca destacou que a proposta do evento foi a confraternização, amizade e fazer esse intercâmbio cultural a nível Brasil, já que a capoeira está em mais de 200 países.

As atividades começavam na parte da manhã e se estendiam até a noite, com palestras, aulas, graduações, rodas de capoeira com grandes mestres e professores. Promovendo a troca de experiência e cultura entre seus participantes.