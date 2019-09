Redação Últimas Notícias

Os capoeiristas da Associação de Capoeira Caminhos de Luanda (ACCL) participaram, nesse domingo (15), do V Festival de Capoeira de Pimenta.

O evento, que consistiu em troca de graduação, foi realizado no Clube Náutico Nova Estância. De acordo com o presidente da ACCL, Ênio Elias da Silva Filho (o professor Ninho), capoeiristas de mais de 15 cidades da região participaram do festival.

“Agradeço a Prefeitura e a Secretaria de Educação da cidade de Pimenta, ao professor Douglas e a Associação de Capoeira Sem Fronteira pelo convite e parabenizo a todos pela iniciativa”, declarou o professor Ninho.