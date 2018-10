Um acidente foi registrado na noite dessa segunda-feira (29), na LMG 827.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um veículo Fiat/Uno da Emater, com placa de Bambuí seguia pela rodovia sentido Medeiros/Bambuí, quando o condutor de 67 anos perdeu o controle direcional ao fazer uma curva, na altura do km 15.

O carro rodou na pista e capotou várias vezes parando em uma plantação às margens da rodovia.