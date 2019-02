A central de regulação do Samu foi acionada por volta das 15h30 desta quarta-feira (26), para atendimento à vítima do capotamento de um veículo na rua Petrópolis esquina com Mantena, no bairro Liberdade em Divinópolis.

No local, a equipe encontrou um homem, que não teve a idade divulgada, dentro da caminhonete. Ele estava consciente, porém, um pouco confuso.

A vítima foi imobilizada e encaminhada para a UPA por uma Unidade de Suporte Básico do Samu e de lá foi transferida para o Hospital São João de Deus.