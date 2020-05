Um veículo Onix com placa de Formiga capotou na manhã desta quinta-feira (14), na BR-354, em Formiga, após o trevo, sentido Campo Belo.

Na altura do km 513, o condutor de 21 anos, ao realizar uma curva, devido a pista molhada, o carro derrapou e se chocou contra o paredão de pedras e capotou, parando sobre a pista de rolamento.

O Samu foi acionado e, no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) encontrou cinco vítimas.

Os casos mais graves eram de uma jovem de 22 anos, que estava com nível de consciência rebaixado e com trauma torácico e um jovem, de 19 anos, que estava consciente, também com trauma torácico.