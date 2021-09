Um jovem, de 20 anos, capotou um veículo na saída de Cristais, na madrugada deste sábado (18).

Segundo informações do SAMU, ao chegar no local a equipe fez o atendimento do jovem, de 20 anos. A vítima estava consciente, porém confusa, com aparente fratura do lado esquerdo da bacia.

O jovem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Santa Casa de Campo Belo.

As causas do acidente não foram divulgadas.