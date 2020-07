Da Redação

Um acidente com várias vítimas foi registrado no km 180 da MG 050, no Distrito de Betânia, em Pedra do Indaiá no final da tarde de quinta-feira (2), por volta das 17h30

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária – Grupamento de Formiga, a condutora do veículo Land Rover Discovery relatou que trafegava pela rodovia sentido Divinópolis/Formiga, quando perdeu o controle direcional e saiu da pista. Em seguida, o veículo colidiu contra um barranco e capotou, parando parcialmente sobre a pista contrária.

O Samu foi acionado para prestar socorro às vítimas. Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga fez o atendimento de um menino, de 3 anos. Ele estava consciente, com escoriações e cortes leves na cabeça e costas.