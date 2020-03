Um veículo capotou por volta das 14h desta sexta-feira (27) em um viaduto localizado em Arcos, sentido Lagoa da Prata.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu socorreu um homem, de 37 anos. Ele estava consciente e se queixava de dor no braço esquerdo.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a Santa Casa de Arcos.

Uma outra vítima, que não teve a idade divulgada, estava estável e recusou encaminhamento. As causas do acidente não foram informadas.