Um capotamento foi registrado por volta de 11h30, deste domingo (22), na BR 352, sentido Rio do Peixe, em Pitangui.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Pitangui fez o atendimento de uma mulher, de 64 anos. Ela estava consciente, com corte profundo na cabeça e lesão no segundo dedo da mão direita.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe, foi medicada conforme orientação do médico regulador, imobilizada e encaminhada para a Santa Casa de Pitangui.