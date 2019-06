Um acidente foi registrado na manhã deste domingo (30) na MG-164, rodovia que liga Santo Antônio do Monte e Bom despacho.

De acordo com o Samu, o veículo capotou e no local foram socorridas duas vítimas. Um jovem de 22 anos se queixava de dor no braço esquerdo, já a jovem de 19 anos se queixava de dor no braço direito.

As vítimas receberam atendimento e foram encaminhadas para a UPA de Santo Antônio do Monte.

A causa do acidente não foi divulgada

Capotamento em Divinópolis

Também neste domingo, foi registrado um capotamento no bairro Aeroporto, em Divinópolis.

O Samu atendeu as duas vítimas, um homem de 27 anos que recusou ser encaminhado para o pronto atendimento e um homem de 25 anos, que se queixava de dores nas costas, sendo encaminhado para a UPA da cidade

As causas dos acidentes não foram informadas.