Por volta das 7h, desta terça-feira (18) a Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado às para atendimento de um capotamento, na BR-354, no trevo que liga Formiga a Candeias.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga apoiou uma equipe do Corpo de Bombeiros, no atendimento de um jovem, de 26 anos. Ele estava consciente, porém confuso.

A médica e a enfermeira seguiram na Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros e a vítima foi encaminhada para a Sala Vermelha da Santa Casa de Caridade de Formiga.

Fonte: Samu