Um veículo ocupado por três pessoas, dentre elas um menino de cinco anos, capotou na noite de sábado, por volta das 23h30, na estrada que lida as cidades de Piumhi a Bambuí.

A central de regulação do SAMU Oeste foi acionada e no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Bambuí encontrou duas vítimas. A primeira, um menino cinco anos que estava consciente, porém confuso e um homem, de 35 anos, que foi resgatado inconsciente, após ser arremessado do veículo.

As duas vítimas receberam os primeiros atendimentos da equipe, foram imobilizados e encaminhados para o Pronto Atendimento de Bambuí.

A Polícia também esteve no local. A terceira pessoa que estava no veículo, cujo sexo e idade não foram divulgados, foi presa.