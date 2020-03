Um veículo capotou na manhã deste sábado (21), na MG-050, altura do km 174, em Pedra do Indaiá.

O Samu de Formiga foi acionado e no local a equipe encontrou um homem de 46 anos. Ele estava consciente, já fora do veículo e com escoriações.

A vítima não quis ser encaminhada ao Pronto Atendimento. Recebeu curativo e ficou no local do acidente aguardando o guincho para retirada do veículo da pista.

As causas do acidente não foram informadas.