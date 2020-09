A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 15h44 desta segunda-feira (21), para atendimento de vítima de um capotamento registrado no km 174 da rodovia MG 050.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga prestou os primeiros atendimentos a um homem de 34 anos. Estava consciente, com pequeno edema no lado esquerdo do pescoço, escoriações na mão direita e queixando dor na clavícula esquerda.

Ele não quis ser encaminhado ao hospital e assinou o termo de recusa.

Não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente.