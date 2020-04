Em tempos de distanciamento social devido à Covid-19 é natural que surjam sentimentos diferentes dos costumeiros.

Para auxiliar o cidadão neste momento de incertezas, a Prefeitura de Formiga criou o “SOS Saúde Mental”, que é um serviço telefônico de apoio emocional.

Desde o dia 30 de março a equipe técnica do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) está empenhada no acolhimento e escuta da população.

De acordo com coordenação do Caps, a primeira quinzena de trabalho foi positiva. Diariamente são atendidas, no mínimo, cinco ligações nas quais as pessoas têm a oportunidade de conversar sobre as suas angústias e receber a assistência psicológica necessária, uma vez que a necessidade de isolamento social pode agravar algumas fragilidades já existentes.