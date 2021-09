O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) de Formiga realiza neste mês atividades informativas sobre o “Setembro Amarelo”, com rodas de conversa e apoio, palestras e ações de acolhimento e valorização da vida junto aos pacientes e à cidade como um todo. O Cristo foi iluminado como forma de chamar a atenção para o assunto que infelizmente permanece sendo um tabu na nossa sociedade

O “Setembro Amarelo” é uma campanha nacional que destaca a importância da saúde mental, da valorização da vida e da prevenção ao suicídio, reunindo profissionais de saúde, sociedade civil e demais atores sociais para a realização de ações informativas, espaços de acolhimento e de conscientização visando a prevenção e superação do estigma social sobre o suicídio. O objetivo é engajar toda a comunidade na defesa e valorização da vida, fornecer ferramentas para acolhimento de pessoas em sofrimento mental e disseminar informações adequadas sobre o assunto.

Todos os anos são registrados cerca de dez mil suicídios no Brasil e mais de um milhão no mundo todo, o que configura uma verdadeira epidemia silenciosa. Falar sobre as causas do suicídio e sua prevenção, com ética e responsabilidade, é o primeiro passo para mudar essa triste realidade.

O suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial, que envolve fatores de risco sociais (isolamento, ausência de suporte sócio familiar, desemprego e vulnerabilidades), psicológicos (quadros de depressão, transtorno bipolar e outros transtornos, experiências traumáticas recentes, conflitos emocionais) e de saúde (doenças orgânicas limitantes, dores crônicas e outras enfermidades graves). Frente ao sofrimento e à desesperança que pareçam insuportáveis ou intermináveis para a pessoa, o suicídio pode ser interpretado como a única forma de eliminar a dor. Estamos juntos para mostrar que existem outros caminhos para lidar com a dor e a angústia.