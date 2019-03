A cápsula Crew Dragon, da SpaceX, conseguiu chegar com sucesso à Estação Espacial Internacional (ISS) às 7h51 (horário de Brasília) desse domingo (3). A informação foi confirmada pela Nasa, a agência espacial americana, e pela própria SpaceX. A Crew Dragon é a primeira nave construída e operada comercialmente capaz de ter uma tripulação a bordo.

“Captura suave confirmada”, confirmou a Nasa em seu Twitter neste domingo.

O contato da Crew Dragon com a ISS aconteceu a mais de 400km da superfície da Terra, ao norte da Nova Zelândia, 27 horas depois do lançamento. Foi a primeira missão de teste da cápsula, que levava a bordo o boneco Ripley, batizado em homenagem à heroína dos filmes Alien.

A Crew Dragon tem uma viagem tripulada prevista para julho deste ano com astronautas da Nasa, marcando a retomada das missões com pessoas a bordo depois que a agência espacial americana aposentou os ônibus espaciais, há oito anos.

O dono da SpaceX, o magnata Elon Musk, também comemorou a atracagem, uma das partes mais difíceis da missão. O objetivo dos testes é garantir que o veículo seja confiável e seguro para os seres humanos. Os engenheiros da empresa e da Nasa querem verificar, por exemplo, se os quatro paraquedas, já testados muitas vezes, retardarão a queda no Atlântico. Já os sensores ligados ao “passageiro” Ripley vão medir as forças exercidas sobre os futuros passageiros.

A missão de lançamento do foguete Falcon 9, que levou a Crew Dragon ao espaço, teve três anos de atraso. No sábado (2), a equipe comemorou o sucesso da partida. “Estou um pouco exausto psicologicamente”, disse Elon Musk, uma hora depois, em uma entrevista coletiva próxima ao campo de lançamento. “Foi muito estressante, mas funcionou, pelo menos até agora”.

“Levamos 17 anos para chegar a esse ponto”, declarou Musk, obcecado por voos tripulados desde o início de sua empresa. “Ainda não lançamos ninguém, mas vamos, espero, neste ano”, acrescentou.

“Ver um sucesso como este nos dá confiança para o futuro”, disse Bob Behnken, um dos primeiros astronautas que voarão na Dragon.

Contratos com a Nasa

Para Jim Bridenstine, administrador da Nasa, o primeiro passo na “privatização” da órbita baixa da Terra já foi dado. “Este dia representa uma nova era dos voos espaciais”, disse no sábado (2).

Desde 2010, a Nasa pagou mais de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 11,3 bilhões) em contratos com a SpaceX para desenvolver este serviço de táxi, e US$ 4,8 bilhões (cerca de R$ 18,1 bilhões) para o grupo Boeing, que está desenvolvendo sua própria cápsula, a Starliner (teste programado para abril).

A Crew Dragon tem retorno à Terra previsto para a próxima sexta-feira (8).

