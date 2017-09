A Defesa Civil de Formiga fiscalizou, na semana passada, dezenas de propriedades rurais situadas acima da barragem de captação do Saae no rio Formiga e seus afluentes.

O objetivo do órgão foi encontrar e acabar com possíveis desperdícios e retirada irregular de água. Após os cinco dias de trabalho, realizado em conjunto com Polícia Militar de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, o saldo da ação foi positivo: a captação de água do Saae aumentou em sete litros por segundo, passando de 79 para 86 litros por segundo.

Segundo a autarquia, estão sendo captados agora 604.800 litros de água a mais após a intervenção da Defesa Civil. Isso corresponde a mais 600 casas sendo abastecidas por dia em Formiga. No entanto, o Saae explica que fornece água a mais de 22 mil imóveis e que esse aumento ajuda, mas está longe de resolver o problema da falta d’água. Por isso, é importante que a população continue economizando e reaproveitando a água.

Durante a ação, a Defesa Civil lacrou diversas bombas que retiravam água do rio e seus afluentes e mandou desfazer 19 pontos de contenção.

Nova barragem

O Saae planeja construir uma nova barragem de armazenamento de água para prevenir situações de seca como a deste ano. O primeiro passo para a obra será dado ainda nesta semana.

A autarquia fará coleta de preço para compor o processo licitatório para o projeto de engenharia para construção da barragem de armazenamento de água. A expectativa é de que ela dê uma autonomia de 6 meses a um ano para o município. Ou seja, caso não chova durante 6 meses, com a barragem, o município terá condições de suprir o abastecimento de água normalmente.

Abastecimento gratuito

Foi criado em rede social um boato de que o Saae estaria cobrando das pessoas para realizar o abastecimento com caminhão-pipa. A autarquia esclarece que isso não passa de uma inverdade divulgada por alguma pessoa mal intencionada, já que não existe cobrança para esse serviço.

Importante destacar que os servidores do Saae estão trabalhando em regime de plantão, inclusive aos finais de semana, para atenderem a toda população.