O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai visitar onze cidades mineiras em outubro. O roteiro das cidades já foi definido e vai passar pelas regiões do Vale do Aço, Rio Doce, Jequitinhonha, Mucuri, Norte e Central. Serão oito dias de viagem pelo estado.

Lula, que recentemente visitou 25 cidades do Nordeste em 20 dias, deve começar sua andança pelo estado em Ipatinga, no Vale do Aço, e terminar em Belo Horizonte, com a realização de um grande ato público na capital mineira. No molde do que aconteceu no Nordeste, o ex-presidente deve percorrer esses locais de ônibus, acompanhado de assessores, representantes de movimentos sociais e parlamentares.

Na relação dos municípios a serem visitados constam Governador Valadares, Teófilo Otoni, Itinga, onde ele inaugurou uma ponte em seu primeiro mandato, Araçuaí, Salinas, Montes Claros, Bocaiuva, Diamantina e até a pequena Cordisburgo, com cerca de 9 mil habitantes, terra de Guimarães Rosa.

O ex-presidente deve contar com a participação nessa viagem da ex-presidente Dilma Rousseff, que pode ser candidata ao Senado pelo PT mineiro. Nascida em Belo Horizonte, mas com atuação política no Rio Grande do Sul, Dilma precisa transferir seu domicílio eleitoral para o estado até o começo de outubro para poder disputar uma das duas vagas no Senado nas eleições de 2018. E também com a presença em algumas das visitas do governador Fernando Pimentel, candidato a reeleição.

A decisão de começar pelo Vale do Aço foi um pedido do partido, pois a região já foi um dos principais redutos do PT no estado. Já a escolha de Minas Gerais como próximo destino da caravana foi do próprio ex-presidente. Durante sua viagem ao Nordeste, ele manifestou o desejo de percorrer várias regiões e citou Minas Gerais.

”Estou querendo fazer Minas Gerais, por uma razão simples: é um estado muito distinto, você tem Minas carioca, Minas paulista, Minas nordestina, Minas Brasília e Minas mineira mesmo. Eu gostaria ir ao Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, depois andar pelas outras regiões”, disse Lula na ocasião.