Um furgão carregado com mais de 22 mil maços de cigarros foi roubado no Centro de Oliveira no fim da manhã desta terça-feira (25). O motorista e o ajudante foram rendidos e os ladrões passaram a mercadoria para outro veículo, liberando as vítimas e abandonando o furgão.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, que não tiveram as idades reveladas, contaram que foram rendidas por dois assaltantes na Praça Central quando iam fazer entregas de cigarros na região.

Os criminosos chegaram em um carro e entraram no veículo das vítimas, levando-as até o bairro Rosário, onde fizeram o transbordo da carga. Após o crime, os ladrões liberaram as vítimas na BR-494, próximo à Gruta, e fugiram. O furgão foi abandonado na rua Marília, no bairro do Rosário.

A Polícia Militar realiza rastreamento e os militares das cidades vizinhas já foram avisados e fazem um cerco. Segundo a PM, a suspeita é de que mais pessoas davam cobertura à ação.