A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, nessa terça-feira (20), um caminhão e uma carga de bebidas alcoólicas avaliadas em mais de R$ 80 mil, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caminhão foi roubado horas antes em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

A equipe da 2ª Delegacia Regional de Polícia em Betim recebeu informações de que o motorista do caminhão havia sido abordado por dois criminosos em Divinópolis, que levaram o caminhão carregado, juntamente com o motorista, e que o sistema de monitoramento veicular via satélite (GPS) havia apontado uma parada em Betim.

De posse dessas informações, os investigadores conseguiram localizar, primeiramente, o motorista sequestrado em um posto de combustível abandonado no bairro Pinga D’água.

A vítima alegou ter sido forçada a deixar a direção do caminhão e colocada em um outro carro, sem visão de onde estaria sendo levada.