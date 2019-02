*Glaudson Rodrigues

Na manhã desta sexta-feira (22), uma carreta que transportava rolos de Arame Fio Máquina para fabricação de parafusos deixou parte da carga que estava na carroceria cair sobre a pista da MG-050, nas proximidades do trevo da Restaurante Bianchini.

Cerca de dez rolos se desprenderam da carroceria. Cada um deles pesa em média 2.200 quilos. A carreta seguia de Contagem/MG para Três Lagoas/MS.

Segundo o motorista da carreta, ao trafegar pela alça do trevo a carga “escorregou” da carroceria e caiu sobre a pista. Por sorte, no momento do acidente, nenhum veículo trafegava atrás da carreta.