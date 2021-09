A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta sexta-feira (10) uma carga de diamantes em estado bruto, avaliada em R$1 milhão.

A apreensão ocorreu em Oliveira. Cinco homens foram presos, e os diamantes foram localizados na bagagem de um deles. Segundo a PRF, todos os envolvidos possuem passagens anteriores pela polícia.

De acordo com o porta-voz da PRF, Aristides Júnior, na quinta-feira (9), cinco homens roubaram um revendedor de pedras preciosas em Montes Claros, no Norte de Minas.

“Os homens foram até a loja de um negociador de pedras preciosas de Montes Claros. No local, dois indivíduos armados anunciaram o assalto. Imediatamente após o crime, o dono das pedras acionou a polícia. Foi realizado um trabalho conjunto entre os órgãos (PM e PRF), e em menos de 24 horas os assaltantes foram presos. As pedras serão devolvidas ao dono”, explicou o porta-voz da PRF.

Prisão

O caso foi registrado na Polícia Federal em Belo Horizonte. Conforme a PRF, os cinco homens possuem diversas passagens por roubo, estelionato e porte ilegal de armas. Eles poderão ser indiciados por formação de quadrilha e roubo de pedras preciosas.

A polícia investiga o envolvimento de pelo menos um dos homens com a facção criminosa PCC. “Ainda vamos avaliar quantas passagens cada envolvido possui”, concluiu Júnior.

Apreensão

O malote com as pedras foi apreendido para avaliação da perícia. O material será encaminhado ao dono. Com os homens também foram apreendidos telefones celulares, folhetos sobre pedras preciosas e um relógio de pulso. Todos os materiais serão periciados.

