A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Polícia Militar, apreendeu na noite de segunda-feira (16), em Juiz de Fora, uma carga de oito mil chinelos falsificados, avaliada em R$ 70 mil. Os calçados eram réplicas de marcas conhecidas e tinham estampa com a logomarca do Flamengo.

Segundo a PRF, o material seguia de Nova Serrana, e tinha como destino a cidade de Nova Iguaçu (RJ), onde seria revendida em um camelódromo.

O condutor do caminhão que fazia o transporte dos produtos informou aos policiais que tinha conhecimento de que os calçados eram falsificados e que esta foi a quarta vez que a carga foi apreendida pela PRF. Ele receberia R$ 3.500 pelo serviço de transporte.

Os policiais que atenderam a ocorrência fizeram contato com o escritório de advocacia que representa a marca fabricante dos chinelos para que seja realizada uma representação e iniciado investigação para que os responsáveis sejam penalizados.