Uma carga de sete toneladas de papelão que estava em um caminhão pegou fogo em Carmo do Cajuru, nessa terça-feira (27).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado no bairro Bonfim, próximo a uma residência. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo os bombeiros, o proprietário do caminhão, que não teve a idade divulgada, contou que estava em casa quando percebeu as chamas. Ao sair na rua percebeu que o fogo vinha da carroceria do caminhão dele, onde estava a carga de papelão.

Para conter as chamas foram gastos 50 mil litros de água. O fogo não atingiu a cabine do veículo.