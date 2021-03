A análise mais recente do esgoto de Belo Horizonte aponta que a carga viral na 10ª semana de março de 2021 é 45% maior que a encontrada em julho de 2020, um dos momentos mais críticos da pandemia até o momento. Nas semanas 9 e 10, segundo o último boletim divulgado pelo projeto que monitora a presença do coronavírus nos esgotos, a quantidade de cópias do vírus variou entre 7 e 26 trilhões por dia. Em julho do ano passado, foram 18 trilhões de cópias.

O monitoramento, executado por pesquisadores da UFMG, aponta que a carga viral em Belo Horizonte está em patamar semelhante ao das semanas epidemiológicas 5 e 6 de monitoramento de 2021 (de 1º a 12 de fevereiro), quando foram registradas 28 trilhões de cópias do vírus.

Na 10ª semana, a estimativa era de 222.568 casos de Covid-19 na cidade. De acordo com o painel de monitoramento, 16.889 foram notificados e 7.115 foram confirmados.

O último boletim do projeto estima que a população total infectada em Belo Horizonte seja de 160, 215 e 290 mil pessoas com base nas faixas mínima, média e máxima, respectivamente. Para efeito de comparação, o informativo anterior estimou a população infectada mínima, média e máxima nos patamares de 150, 200 e 270 mil pessoas.