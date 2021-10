Primeiramente é preciso deixar bem claro que nós acreditamos e fazemos coro com aqueles que defendem a ideia de que a população menos favorecida, aquela mostrada pelas estatísticas como sendo a que não dispõe de renda mínima para se manter, pode até vir a morrer por outros motivos, mas nunca, de fome, como disse e repetiu outro dia, o nosso vereador e ex-prefeito por algumas vezes, Juarez Carvalho, em reunião na Câmara.

Mas, se para que isso se torne realidade, é preciso que ele, assim como os nossos governantes nas três esferas de poder, tomem as providências que acharem justas, necessárias e legais, mas, o mínimo que se pede é que eles nos deem o exemplo, cortando na própria carne, para assim, poderem exigir dos demais – de nós outros – o sacrifício que terá que ser imposto a toda à população que, no final das contas, arcará com o ônus dos buracos orçamentários que estão se multiplicando nos municípios, estados e na federação.

Hoje acordamos com a notícia de que o STF decidiu que as custas judiciais e os honorários advocatícios não mais serão devidos por aqueles beneficiados pela gratuidade na Justiça do Trabalho, em causas que aos milhares se multiplicam contra os patrões, mesmo sendo estas enquadradas dentre aquelas que se sabe, como ocorria até então, não correspondiam à verdade dos fatos. Quem não sabe de centenas ou milhares de exemplos em que o valor das ditas causas chegava a milhões para que num acordo, viessem a ser liquidadas por “N” vezes menos. Quem ganhava? O empregado, o patrão, os ilustres causídicos? A resposta, caro leitor, fica a seu critério. A pergunta é: se voltar aquela enorme quantidade de processos a tramitarem pela douta justiça, como ocorria não faz muito tempo, quanto isto custará ao povo brasileiro que precisará remunerar os magistrados e toda aquela máquina judiciária que, para ser célere – (e como é…) -, terá que ser, na mesma proporção, engordada? (não inchada).

E lá no Executivo, de olho nas eleições de 2022, que tal esta história do abono emergencial, ontem finalmente parida, e que será de 400 pratas até um mês após as eleições, para depois…