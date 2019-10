Reprodução/Instagram@carlinhosmaiaof

Carlinhos Maia

Inicialmente, Carlinhos Maia brincou que tinha medo da imagem sem rosto, mas depois ele decidiu desenhar a caneta um rosto na pintura. Quem denunciou o comportamento do comediante foi uma usuária do Twitter que alegou que a autora da imagem é uma tia de consideração.

Leia também: Carlinhos Maia filma mendigo em Nova York e é alvo de críticas: “Podre”

“Uma falta de respeito com a artista plástica que se dedica”, chegou a dizer a usuária, que recebeu apoio de outras pessoas: “Respeito zero pela arte e pela cultura”, comentou um internatura; “o Carlinhos Maia só pode ter 12 anos de idade pra achar que riscar um quadro do hotel e gravar pro insta é uma ‘brincadeira’”, comentou outro.

Leia também: “Aprendi a abaixar a soberba”, diz Carlinhos Maia sobre briga com Whindersson

arrow-options Reprodução/Instagram/@carlinhosmaiaof Carlinhos maia vandaliza obra de arte em hotel

Carlinhos Maia se defendeu, afirmando que teve autorização da dona do hotel para fazer a brincadeira. Ele alegou que, uma vez que ela pagou pelo quadro, é livre para fazer o que quiser, inclusive permitir um desenho por cima da pintura.