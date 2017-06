Carmo do Cajuru é a única cidade da região Centro-Oeste de Minas que será contemplada pelo governo federal com mais profissionais que integrarão o programa “Mais Médicos”. Segundo a assessoria de comunicação do município, a cidade receberá a médica Yuzenia Rodriguez Cruz, que atenderá por meio do Programa de Saúde da Família (PSF), no Centro. A cidade já conta com um médico cubano que atende no PSF, no bairro São Luiz.

Segundo divulgado pelo Estado nessa segunda-feira (26), 54 médicos cubanos desembarcaram em Minas Gerais e outros 22 profissionais devem chegar na quarta-feira (28). Os 76 profissionais seguirão para 42 cidades mineiras.

A superintendente de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Ana Paula Medrado, explicou que os profissionais irão recompor o quadro dos municípios que solicitaram a manutenção do programa.