A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou a entrega de doações da Campanha de Solidariedade à Vila Vicentina de Carmo do Cajuru, na quinta-feira (28).

A iniciativa partiu da mobilização dos servidores da Delegacia de Carmo do Cajuru, visando amenizar os impactos que a instituição vem sofrendo em decorrência da pandemia da Covid-19. Atualmente, a Vila Vicentina abriga 50 idosos e conta com 27 colaboradores, dos quais 17 passaram a residir no local em virtude do período de isolamento.

A campanha arrecadou diversas cestas básicas, pacotes de fraldas geriátricas, produtos de higiene, além de alimentos e materiais de limpeza, que foram entregues ao Presidente e Vice-presidente da instituição, José Wilson e Bruno Shester.

De acordo com o delegado Weslley Castro, o apoio da imprensa e da sociedade civil organizada foi fundamental para o sucesso da campanha. “Agradecemos a participação de toda a população que prontamente se solidarizou e contribuiu com aqueles que mais necessitam nesse momento de crise”, ressalta.