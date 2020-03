No início da noite desta quarta-feira (25), a Prefeitura de Carmo do Cajuru confirmou o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19) no município. O paciente de 37 anos é do distrito de São José dos Salgados e tem histórico de viagem ao Rio de Janeiro.

Conforme a Secretaria de Saúde, o homem fez o exame no último dia 21 de março. Ele se recupera em isolamento domiciliar. O caso ainda não foi adicionado à lista da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

A Secretaria informou que o paciente foi atendido no Pronto Atendimento do Hospital Santa Mônica em Divinópolis, no dia 21 de março, com síndrome gripal. Ele apresentou febre, tosse e desconforto respiratório leve. O homem relatou ter viajado para o Rio de Janeiro cinco dias antes do início dos sinais e sintomas.

Por não apresentar gravidade, ele foi atendido na unidade e teve o exame coletado. O paciente foi orientado sobre a expressa necessidade de isolamento domiciliar por 14 dias. Nessa quarta-feira (25), o resultado do exame foi positivo para a Covid-19. O paciente se recupera bem, de acordo com a Secretaria.