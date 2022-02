O Sistema MG-050/BR-265/BR-491, principal ligação entre Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas com São Paulo, deve receber cerca de 194 mil veículos durante o período do carnaval, de 25 de fevereiro a 1º de março.

Para garantir mais conforto aos usuários, durante os cinco dias de operação especial, a AB Nascentes das Gerais concentrará as atenções nos atendimentos com suporte dos guinchos, nas inspeções de tráfego, no Centro de Controle Operacional (CCO) e no atendimento ao usuário para quem passa por todo trecho. A concessionária disponibiliza o telefone 0800 282 0505 – opção 2 para atendimento aos usuários 24 horas por dia, todos os dias da semana.

As obras que podem causar interferência no tráfego serão suspensas durante o período. Entretanto, a concessionária solicita aos motoristas que mantenham atenção redobrada e que respeitem a sinalização nos trechos em obras, especialmente na região de Divinópolis e Piumhi.

Fonte: AB Nascente das Gerais