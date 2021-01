A Prefeitura de Belo Horizonte optou por não considerar ponto facultativo o carnaval de 2021. Nesta quarta, o Executivo informou que estava discutindo internamente a possibilidade de que as datas em que seria realizada a folia fossem consideradas feriado na capital.

Neste ano, em tempos normais, a festividade seria realizada entre os dias 13 e 16 de fevereiro. A cidade, no entanto, vive novamente o momento mais restrito da flexibilização do comércio, onde apenas serviços essenciais podem funcionar.

Em meio a esse cenário, segundo a PBH, a folia não tem data para acontecer. Em nota, a Prefeitura e a Belotur, órgão responsável pelo carnaval em BH, afirmaram que, diante dos esforços no combate à Covid-19, a festa na cidade segue suspensa e só deverá ser discutida quando a doença for controlada.

“A Prefeitura de Belo Horizonte segue focada nas ações de combate à pandemia e tem acompanhado e participado de discussões sobre o carnaval 2021 junto aos principais carnavais do país, como Salvador e Rio de Janeiro. Ainda não há nenhuma definição e o diálogo permanece constante com a Liga das Escolas de Samba e representantes dos Blocos Caricatos, assim como toda a cadeia produtiva do carnaval de Belo Horizonte”, informou o executivo.