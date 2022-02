Oficialmente, não haverá Carnaval em Belo Horizonte neste ano – o que, em suma, quer dizer que as próximas segunda-feira (28) e terça-feira (1º) não serão um feriado considerado pela prefeitura. “Os serviços da Prefeitura de Belo Horizonte funcionarão normalmente nos dias 28 de fevereiro e 1º de março”, explica o município em nota. O governo do Estado decretou ponto facultativo para o Executivo.

Apesar disso, nem todos os setores vão se pautar pelo determinado pela gestão de Alexandre Kalil. O Comércio, por exemplo, não deve abrir as portas nos dias quando haveria feriado, e há movimentação significativa esperada no terminal rodoviário da capital e no Aeroporto de Confins.

“O carnaval não é feriado federal nem municipal. Os órgãos públicos tradicionalmente liberam seus servidores publicando ponto facultativo para seus trabalhadores. Este ano não será publicado decreto para os servidores da PBH. Especificamente, em Belo Horizonte, existe lei que estabelece a inexistência de expediente para o comércio. Mas isso não estabelece feriado. Para a maioria dos setores econômicos há acordos entre empregadores e trabalhadores para a liberação”, explicou o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão da prefeitura, André Reis.

O portal O TEMPO reuniu, nesta reportagem, tudo o que deve – ou não – funcionar na próxima semana.

Comércio

Os dois principais sindicatos patronais que representam o comércio em Belo Horizonte, o Sindilojas-BH e a CDL-BH, informaram, no início do mês, que, na segunda-feira e terça-feira de Carnaval, não haverá funcionamento. Ambas as entidades divulgaram calendários parecidos o que, grosso modo, contempla a maior parte do setor na capital.

Sindilojas:

Sábado (26/02): Funcionamento normal do comércio de rua e em Shopping Centers.

Domingo (27/02): Não haverá o trabalho neste domingo. A proibição do trabalho neste domingo é uma contrapartida à autorização de trabalho no feriado de 21/04/2022, conforme 5º Termo Aditivo à CCT, realizado pelo Sindilojas BH e Sindicato dos empregados.

Segunda-feira (28/02): Não haverá o trabalho, pois neste dia é comemorado o Dia do Comerciário, conforme CCT.

Terça-feira (01/03): Não haverá expediente, conforme Lei Municipal nº 5.913/91.

Quarta-feira (02/03): Não haverá expediente na parte da manhã. Somente a partir das 12 horas, conforme Lei Municipal nº 5.913/91.

CDL-BH:

26/02 – Sábado – Funcionamento normal

27/02 – Domingo – Não haverá expediente (compensação antecipada do feriado de 21 de abril)

28/02 – Segunda-feira – Não haverá expediente (Dia do Comerciário)

01/03 – Terça-feira – Não haverá expediente

02/03 – Quarta-feira –Não haverá expediente antes das 12h

Bancos

Os bancos também não terão expediente na segunda e terça de Carnaval. Já na Quarta-feira de Cinzas, as instituições financeiras vão abrir a partir do meio-dia, como de costume nos outros anos.

Supermercados

A Associação Mineira de Supermercados (AMIS) informou a O TEMPO que os estabelecimentos devem funcionar normalmente em Belo Horizonte durante o Carnaval.



“A Associação Mineira de Supermercados (AMIS) informa que os supermercados situados em Belo Horizonte poderão funcionar normalmente durante todos os dias deste carnaval 2022. A abertura das lojas está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor”, diz nota.

Serviços públicos

Todos os serviços públicos em Belo Horizonte funcionarão normalmente na segunda-feira e terça-feira de Carnaval, de acordo com o Executivo. No fim de semana, mantêm-se os horários normalmente previstos.

Parques Municipais

Parque Municipal Américo Renné Giannetti – aberto das 8h às 17h

Parque Aggeo Pio Sobrinho – aberto das 7h às 18h

Parque Jacques Cousteau – aberto das 7h às 18h

Parque das Mangabeiras – aberto das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h)

Parque da Serra do Curral – aberto das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h)

Parque Ecológico da Pampulha – aberto das 8h30 às 18h Parque Jacques Cousteau – aberto das 7h às 18h

Parque Ecológico Roberto Burle Marx – aberto das 7h às 18h

Parque Ecológico da Pampulha – aberto das 8h às 17h

Jardim Botânico e Zoológico

Abertos das 8h às 17h

Cemitérios Públicos Municipais

Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro estarão abertos das 7h às 19h.

Limpeza Urbana

A coleta domiciliar de lixo ocorrerá normalmente nos dias 28 e 1º. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) também funcionam normalmente.

BH Resolve

Atendimento normal durante os dias de Carnaval.

Funcionamento dos postos do Sine Municipal

Os postos do Sine estarão abertos nos dias 28 e 1º.

Funcionamento dos postos do Procon Municipal

Os postos do Procon estarão abertos nos dias 28 e 1º.

Equipamentos Culturais

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, Cine Santa Tereza, Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado, Teatro Francisco Nunes e Teatro Marília, Centros culturais e bibliotecas, Centro de Referência da Cultura Popular Tradicional Lagoa do Nado abrem normalmente.

Casa do Baile

Funcionamento normal, entre 10h e 18h, nos dias 28 e 1º.

Museu Casa Kubitschek

Funcionamento normal, entre 10h e 18h, nos dias 28 e 1º.

Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB)

Funcionamento normal, entre 10h e 18h, nos dias 28 e 1º.

Museu da Moda (MUMO)

Funcionamento normal, entre 10h e 18h, nos dias 28 e 1º.

Museu da imagem e do Som de BH (MIS BH)

Funcionamento normal, entre 10h e 18h, nos dias 28 e 1º.

Postos de Informação Turística

Funcionamento normal, entre 10h e 18h, nos dias 28 e 1º.

Assistência Social

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS terão funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Central de Vagas do SUAS

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro Pop Centro Sul (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Serviço Especializado de Abordagem Social

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Serviço de Atenção ao Migrante

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Sepultamento Gratuito

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Segurança Alimentar e Nutricional

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio) terá funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Central de Abastecimento Municipal (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional – Mercado Popular da Lagoinha

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Direto da Roça

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Feira Coberta do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Feira de Orgânicos

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Feiras Livres

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Feira da Agricultura Urbana – Pontos regionais

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Feira Modelo da Savassi (Rua Tomé de Souza, entre av. Cristóvão Colombo e rua Pernambuco)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Restaurantes Populares I, II, III e IV

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Programa Abastecer

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Direitos de Cidadania

Conselho Tutelar (rua Tupis, 149, loja 1 – Centro) terá funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 – Centro)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Saúde

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Serviço de Urgência de Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs funcionam normalmente em todos os dias.



A prefeitura de Belo Horizonte informou, nesta quarta-feira (23), que a campanha de vacinação contra Covid-19 continua sem interrupções na próxima semana, quando há Carnaval, mesmo que, na capital, não esteja decretado feriado.

Assim como demais serviços públicos, o Executivo afirmou que pontos extras, centros de saúde e de imunização infantil funcionam normalmente entre 28 de fevereiro e 2 de março.

Centros de Saúde

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centros de Esterilização Cães e Gatos

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centros de Convivência, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de zoonoses, Centros de Especialidades Médicas, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Referência à Saúde do Trabalhador, Centro de Treinamento e Referência, Unidades de Referência Secundária, o Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, Centro Municipal de Oftalmologia, Centro Municipal de Esterilização, Centros de Reabilitação, Academias da Cidade, Centros de Especialidades Odontológicas e Alta Complexidade

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Guarda Civil Municipal

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Defesa Civil

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864

Trânsito e Transporte

Funcionamento normal nos dias 28 e 1º.

Terminal Rodoviário de Belo Horizonte

A rodoviária de Belo Horizonte deve receber 202 mil passageiros para o feriado de Carnaval. De acordo com a assessoria de imprensa do terminal, esse total de pessoas devem passar pelo local entre os dias 24 de fevereiro e 7 de março, dias que antecedem, durante e logo após o feriado.

Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte, espera um aumento de 40% na movimentação de passageiros em fevereiro de 2022, se comparado com o mesmo mês de 2021.

Vai chover no Carnaval?

O feriado de Carnaval será sem shuva e com muito calor em Belo Horizonte e na região metropolitana da capital. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas entre esta sexta-feira (25) e a próxima terça-feira (1) vão variar entre 17ºC e 31ºC.

Fonte: O Tempo