Foi editado pelo Executivo Municipal, o decreto 9.258, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública. Com a publicação, que considera o exponencial aumento no número de casos positivos da Covid-19 em Formiga, fica cancelado o evento de Carnaval promovido pela Administração Municipal, bem como as festividades realizadas em vias e praças públicas.

O novo decreto entrará em vigor a partir desta sexta-feira (21), quando será publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros.

Em entrevista ao Últimas Notícias, no dia 29 de novembro, o prefeito Eugênio Vilela afirmou que, por enquanto, a programação de carnaval já anunciada estava mantida.

Naquela ocasião, ele lembrou que os contratos já celebrados com artistas, bandas e outros, preveem que em caso de necessidade estes poderão ser rescindidos sem multa ou qualquer outra forma que represente prejuízo financeiro para o município.