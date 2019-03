Nove pessoas morreram nas estradas federais que cortam Minas Gerais durante o feriadão de carnaval, segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, na tarde desta quinta-feira (7).

De acordo com a PRF, é o menor número em dez anos, uma redução de 61%, na comparação com 2017, que teve 23 mortos, e 18% menor do que em 2018, quando a Operação chegou ao fim com 11 pessoas mortas.

A PRF contabiliza reduções também entre totais de acidentes e feridos. Em 2019, foram 148 colisões, enquanto em 2018 e 2017 foram 175 e 340, respectivamente. Do total de feridos, enquanto 2019 apresentou 193 vítimas, em 2018 este número foi 201 e em 2017 foi 386.