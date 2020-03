O período carnavalesco foi de aumento no registro de homicídios, mas redução na criminalidade em Minas Gerais. Em 2020, o estado teve 13 registros de assassinatos a mais durante a folia, passando de 41 em 2019, para 54 ocorrências neste ano.

No entanto, segundo balanço da Segurança Pública no Carnaval 2020, houve diminuição de 27,6% no total de crimes violentos entre sexta-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas, em relação ao ano passado.

De acordo com o balanço do Estado, apenas duas cidades tiveram registros de aumento no indicador desses crimes: Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Lavras, no Sul de Minas. Ambos municípios tiveram um registro a mais este ano em relação a 2019.

A Região Integrada de Segurança Pública (Risp) 11, com sede em Montes Claros, registrou a maior diminuição dos índices de crimes violentos, com 68%, seguido de Divinópolis, que chegou a 54,6% de redução.