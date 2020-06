Da Redação

“Um clamor pela paz e pelo direito à vida de todas as Marias”. Assim está sendo definida carreata agendada para ocorrer neste domingo (14), em homenagem à adolescente de 15 anos, Maria Eduarda da Silva, violentada e morta no dia 2 de junho, após ter o celular roubado na rua José Eufrásio de Carvalho, Vila Didi, em Formiga.

A concentração para a carreata ocorrerá a partir das 8h45, em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Água Vermelha. A saída está marcada para as 9h, com destino ao Cristo Redentor.

Toda a comunidade está convidada a comparecer usando camisetas brancas. É obrigatório o uso de máscara.