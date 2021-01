Internautas de Belo Horizonte organizam, pelas redes sociais, uma carreata pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O movimento está previsto para o sábado (23), com concentração às 16h, no Mineirão, na região da Pampulha.

Os manifestantes criticam a postura do chefe do Executivo nacional, que tem minimizado os impactos da Covid-19, que já tirou a vida de mais de 207 mil brasileiros.

“Pela saúde e pela vida dos brasileiros! Vacina Já! Como estamos em meio a segunda onda da Covid-19, com o crescimento de casos em Minas Gerais, a única maneira de protestar com segurança é por meio de carreata”, informa uma das publicações.

Bolsonaro, por outro lado, rechaça a ideia de impeachment. Durante live nessa quinta-feira (14), o presidente afirmou que qualquer possibilidade de deixar o cargo seria “politiqueira” e que em seu governo “não existe corrupção”.